La Pro League a "pris note" de la décision du comité de concertation décrétant le huis clos pour les matches de football en D1A, D1B et U21 jusqu'au 19 novembre. "La Pro League met bien sûr ces décisions en oeuvre en concertation avec les clubs. La santé publique est désormais notre priorité absolue", indique la Pro League dans un communiqué.

"Le fait que nos matchs puissent continuer à avoir lieu est essentiel", poursuit la Pro League. "Nous espérons que le fait que les rencontres puissent être suivies sur les chaînes de Eleven Sports et via les canaux des clubs apportera à tous les fans de football une occasion de se détendre en ces temps difficiles".

Le championnat avait débuté à huis clos en août, le public étant autorisé à reprendre le chemin du stade de manière limitée et selon un protocole sanitaire en septembre, à l'occasion de la 5e journée de Jupiler Pro League.

La Pro League va désormais revoir le protocole qui était appliqué cet été pour les matches sans public.

"Le protocole à huis clos, qui s'appliquait déjà en août, fait actuellement l'objet d'un réexamen urgent avec les autorités pour d'éventuelles mises à jour que nos clubs pourront implémenter à leur niveau. En prévision des matchs de ce week-end, cette question est prioritaire", indique la Pro League.

Trois des neuf rencontres de la 10e journée de Jupiler Pro League prévues ce week-end ont été reportées en raison de cas positifs au coronavirus, a annoncé la Pro League vendredi. Il s'agit de Eupen/Malines samedi (16h15) et Cercle de Bruges/Mouscron samedi (18h30) et de Charleroi/Waasland-Beveren dimanche (20h45).

"Le fait que nos matchs puissent continuer à avoir lieu est essentiel", poursuit la Pro League. "Nous espérons que le fait que les rencontres puissent être suivies sur les chaînes de Eleven Sports et via les canaux des clubs apportera à tous les fans de football une occasion de se détendre en ces temps difficiles". Le championnat avait débuté à huis clos en août, le public étant autorisé à reprendre le chemin du stade de manière limitée et selon un protocole sanitaire en septembre, à l'occasion de la 5e journée de Jupiler Pro League. La Pro League va désormais revoir le protocole qui était appliqué cet été pour les matches sans public. "Le protocole à huis clos, qui s'appliquait déjà en août, fait actuellement l'objet d'un réexamen urgent avec les autorités pour d'éventuelles mises à jour que nos clubs pourront implémenter à leur niveau. En prévision des matchs de ce week-end, cette question est prioritaire", indique la Pro League.Trois des neuf rencontres de la 10e journée de Jupiler Pro League prévues ce week-end ont été reportées en raison de cas positifs au coronavirus, a annoncé la Pro League vendredi. Il s'agit de Eupen/Malines samedi (16h15) et Cercle de Bruges/Mouscron samedi (18h30) et de Charleroi/Waasland-Beveren dimanche (20h45).