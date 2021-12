Les leaders du classement se sont imposés 0-2 à Zulte Waregem pendant le KaVé s'imposait contre La Gantoise sur un spectaculaire 4-3.

Auteur chacun d'un doublé, Tarek Tissoudali (à gauche) et Nikola Storm (à droite) ont été deux des grands acteurs du match entre Malines et La Gantoise. © iStock

Les buts de l'Union Saint-Gilloise ont été inscrits par Dante Vanzeir et Christian Burgess. Derrière les Casernes, Malines s'est imposé 4-3 grâce à des doublés de Kerim Mrabti et Nikola Storm. Tarik Tissoudali a répondu avec un doublé, le troisième but des Buffalos étant l'oeuvre de Laurent Depoitre.