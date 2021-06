Niveau acquisitions, Gianni Bruno et Andrew Hjulsager sont venus s'ajouter à Julien de Sart, Christopher Operi et Louis Fortin. Oui, les Buffalos sont ambitieux.

Ces dernières semaines, le manager général Michel Louwagie, le manager sportif Tim Matthys et l'entraîneur Hein Vanhaezebrouck n'ont pas chômé. Depuis le 22 mai, soit la fin des play-offs qui ont permis aux Buffalos de conquérir un billet pour la Conference League, Gand travaille pour préparer sa saison à venir. Le 27 mai, Emilio Ferrera (53 ans) a été nommé Head of Football Formation. L'ex-entraîneur de Seraing s'occupe désormais des Espoirs et de la formation des jeunes à partir des U16, afin que d'autres talents suivent bientôt les traces de Matisse Samoise, qui a éclaté durant la saison écoulée. La Gantoise a logiquement reconduit les contrats de Bram Lagae (17 ans) et Robbie Van Hauter (19 ans), après avoir prolongé ceux de Sacha Bansé (20 ans), Jesse Littel (18 ans), Cederick Van Daele (20 ans) et Wouter George (19 ans). À la reprise des entraînements, Vanhaezebrouck est toujours privé des Ukrainiens Roman Yaremchuk et Roman Bezus, qui disputent l'EURO, et de plusieurs autres internationaux, comme Niklas Dorsch, qui vient de remporter l'EURO U21 avec l'Allemagne et espère trouver un nouveau club, Milad Mohammadi (Iran), Michael Ngadeu (Cameroun), Andreas Hanche-Olsen (Norvège), Yonas Malede (Israël) et Osman Bukari (Ghana). Jordan Botaka, lui, n'a plus sa place dans le noyau A. Gand a également pris congé d'autres joueurs superflus: Colin Coosemans (Anderlecht), Brecht Dejaegere (Toulouse), Eric Smith (St. Pauli), Franko Andrijasevic (Zhejiang FC), Giorgi Kvilitaia (APOEL Nicosie) et Igor Plastun (Ludogorets). Tim Kleindienst, enrôlé pour 3,5 millions il y a un an, va sans doute retourner à Heidenheim, en deuxième Bundesliga, à titre définitif. Depuis qu'il y est prêté en janvier, il a marqué onze buts en quinze duels. Pour le deuxième été d'affilée, Giorgi Chakvetadze (21 ans) est retourné en Géorgie flanqué d'un entraîneur, Youri Geurkink, afin de travailler sa condition de base, entamée par des blessures. C'est que la préparation s'annonce salée, étant donné que la première confrontation européenne, le jeudi 22 juillet, sera sans doute suivie d'une grosse période comportant deux matches par semaine. Gand connaîtra son premier adversaire aujourd'hui, le tirage au sort a lieu à 13h30. Le préparateur physique Stijn Matthys a obtenu le renfort de Bram De Winne, qui vient de Zulte Waregem. Il remplace Gino Caen, qui effectue le trajet inverse. Matthys et De Winne doivent améliorer la condition physique des joueurs afin de leur permettre de supporter le lourd programme qui les attend. L'entraîneur a bien besoin de la force de frappe de la direction sur le marché des transferts, afin d'entamer la préparation avec un noyau aussi complet que possible. Julien de Sart (26 ans) arrive gratuitement de Courtrai, Louis Fortin (19 ans, ex-Standard) sera troisième gardien, tandis que Christopher Operi (24 ans), un extérieur gauche franco-ivoirien, débarque gratuitement de Châteauroux. Fin de semaine dernière, Gand a encore annoncé l'arrivée de deux joueurs de notre championnat, et non des moindres. L'attaquant Gianni Bruno (29 ans, 2024) reste sur une superbe saison à Zulte Waregem, avec vingt buts et cinq assists en 34 parties. Mobile, il se déplace aisément entre les lignes, à l'affût de brèches. Gand a versé deux millions pour s'assurer ses services. Il est représenté par Martin Henrotay, l'agent qui veut bientôt passer à la caisse pour Yaremchuk. Le médian danois Andrew Hjulsager (26 ans, 2025) a quant à lui été acheté à Ostende contre 1,8 million grâce à Mogi Bayat. La saison dernière, il a claqué sept buts et offert douze assists, sous la direction d' Alexander Blessin.