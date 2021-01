Anderlecht-Charleroi, mardi soir, figure au menu de la 25e journée de la Jupiler Pro League, qui se joue de mardi à jeudi. Le leader brugeois reçoit Ostende tandis que le Standard devra confirmer son regain de forme à Malines.

La journée s'ouvrira mardi (18h45) par un choc pour le maintien entre Mouscron (16e, 20 points) et Waasland-Beveren (18e, 19 points).

Place ensuite, à 21h00, au duel des Sporting. Tous deux sont en petite forme: Anderlecht (7e, 32 points) reste sur deux défaites de plus. Charleroi (4e, 33 points) a lui perdu ses trois dernières rencontres. Le dernier succès des Zèbres remonte au 18 décembre contre... Anderlecht (1-0).

La mauvaise série carolo a eu pour effet de provoquer un embouteillage aux portes du top-4: seuls quatre points séparent Charleroi, actuellement le dernier qualifié pour les playoffs, de Courtrai, onzième.

Le Standard (8e, 31 points) peut ainsi à nouveau croire aux playoffs. Les Liégeois, forts de leur six sur six depuis la prise de fonction de Mbaye Leye, se déplacent mercredi à Malines (14e, 26 points).

Le Club Bruges, solide leader avec 45 unités, recevra en soirée (21h00) Ostende (5e, 32 points). Au même moment, l'Antwerp (3e, 34 points) accueillera un Cercle Bruges en mauvaise posture (17e, 19 points).

Deux autres rencontres sont au programme mercredi: Courtrai/Saint-Trond à 16h30 et Eupen/Beerschot à 18h45. Les Rats viennent de perdre leur entraîneur Hernan Losada qui n'a pas résisté aux sirènes américaines et a signé à DC United.

Jeudi, Zulte Waregem (9e, 30 points) recevra Oud-Heverlee Louvain (6e, 32 points). En clôture de la journée, Genk (2e, 38 points) défiera La Gantoise (13e, 26 points).

