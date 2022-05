Il succède à Dante Vanzeir au palmarès.

Lukas Van Eenoo a été désigné Joueur de l'année en 1B Pro League, le championnat de football de deuxième division, lundi, à l'occasion des Pro League Awards organisés à l'Event Lounge de Schaerbeek. Le capitaine de Westerlo, promu parmi l'élite la saison prochaine, 31 ans, a devancé son coéquipier Lyle Foster et Nicolas Rommens (RWDM) .

Van Eenoo a inscrit 4 buts et délivré 6 assists jouant un grand rôle dans la conquête du titre en 1B, et donc la promotion en 1A, de Westerlo. Van Eenoo succède à Dante Vanzeir au palmarès. Les lauréats des Pro League Awards sont élus par les joueurs, entraîneurs et dirigeants de chaque club. Ils ont voté en un seul tour lors du mois dernier.

