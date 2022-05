Deniz Undav a donc été élu Footballeur Pro de l'année en Pro League. Felice Mazzu a été élu "Entraîneur de l'année". Charles De Ketelaere a reçu le prix d'"Espoir de l'année". Enfin, le prix de "Joueuse de l'année" est logiquement revenu à Tessa Wullaert.

Joueur de l'année

Deniz Undav (Union Saint-Gilloise)

Deniz Undav a été désigné Joueur de l'année en Jupiler Pro League, le championnat belge de football, lundi, à l'occasion du gala des Pro League Awards, organisé à l'Event Lounge à Schaerbeek. L'attaquant germano-turc de l'Union Saint-Gilloise a devancé Tarik Tissoudali et son équipier Casper Nielsen.

Undav, 25 ans, a remporté le titre de meilleur buteur du championnat avec ses 26 réalisations qui ont contribué à l'incroyable saison de l'Union Saint-Gilloise, leader au terme de la saison régulière et deuxième au terme des playoffs, seulement devancée par le Club Bruges. Undav a décroché 217 points, devançant Tissoudali (122) et Nielsen (76) au classement.

Undav succède au palmarès à Paul Onuachu au palmarès. Les lauréats des Pro League Awards sont élus par les joueurs, entraîneurs et dirigeants de chaque club. Ils ont voté en un seul tour lors du mois dernier.

Entraîneur de l'année

Felice Mazzu (Union Saint-Gilloise)

Felice Mazzu a été élu Entraîneur de l'année dans le championnat de Belgique de football, lundi, à l'occasion du gala des Pro League Awards, organisé à l'Event Lounge de Schaerbeek. L'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise a survolé le suffrage, obtenant 286 votes. Le deuxième, Edward Still (Charleroi), en a récoltés 25. Wouter Vrancken (KV Malines) et Hein Vanhaezebrouck (La Gantoise) se partagent la troisième place avec 24 voix chacun.

Après avoir ramené l'Union en première division après 48 ans d'absence, Mazzu, 56 ans, a vécu une saison exceptionnelle avec ses troupes. L'Union a terminé la phase régulière en tête et a finalement terminé deuxième du championnat, seulement devancée par le Club Bruges, ce qui lui vaudra de disputer les préliminaires de la Ligue des Champions. Mazzu succède à l'Allemand Alexander Blessin, ancien entraîneur du KV Ostende. Les lauréats des Pro League Awards sont élus par les joueurs, entraîneurs et dirigeants de chaque club. Ils ont voté en un seul tour lors du mois dernier.

Joueur de l'année en D1B

Lukas Van Enoo (Westerlo)

Lukas Van Eenoo a été désigné Joueur de l'année en 1B Pro League, le championnat de football de deuxième division, lundi, à l'occasion des Pro League Awards organisés à l'Event Lounge de Schaerbeek. Le capitaine de Westerlo, promu parmi l'élite la saison prochaine, 31 ans, a devancé son coéquipier Lyle Foster et Nicolas Rommens (RWDM) .

Van Eenoo a inscrit 4 buts et délivré 6 assists jouant un grand rôle dans la conquête du titre en 1B, et donc la promotion en 1A, de Westerlo. Van Eenoo succède à Dante Vanzeir au palmarès. Les lauréats des Pro League Awards sont élus par les joueurs, entraîneurs et dirigeants de chaque club. Ils ont voté en un seul tour lors du mois dernier.

Joueuse de l'année

Tessa Wullaert (RSC Anderlecht Women)

Tessa Wullaert a remporté le trophée de Joueuse de l'année en Scooore Super League, le championnat de Belgique féminin de football, lundi, lors du gala des Pro League Awards organisé à l'Event Lounge, à Schaerbeek. Wullaert a été préférée à Marie Minnaert (Club Bruges) et Marie Detruyer (Oud-Heverlee Louvain).

Wullaert, 29 ans, a marqué 38 buts cette saison, menant Anderlecht au doublé championnat-coupe. Wullaert succède à Laura De Neve comme lauréate de ce prix attribué l'an passé pour la première fois.

Espoir de l'année

Charles De Ketelaere (FC Bruges)

Le milieu offensif du Club Bruges Charles De Ketelaere a été élu Espoir de l'année dans le championnat de Belgique de football, lundi, à l'occasion du gala des Pro League Awards, organisé à l'Event Lounge de Schaerbeek.

De Ketelaere, 21 ans, a inscrit 14 buts et délivré 9 assists pour contribuer au titre du Club Bruges. Avec 164 votes, il a devancé Sergio Gomez (Anderlecht), deuxième avec 85 votes. Rabbi Matondo (Cercle Bruges) a pris la troisième place avec 75 voix. De Ketelaere succède à son équipier néerlandais Noa Lang au palmarès. Les lauréats des Pro League Awards sont élus par les joueurs, entraîneurs et dirigeants de chaque club. Ils ont voté en un seul tour le mois dernier.

Arbitre de l'année

Erik Lambrechts

Aline Zeler première "Légende de la Pro League" introduite au Hall of Fame

Aline Zeler est la première "Légende de la Pro League" à rejoindre le Hall of Fame du championnat de Belgique de football. La Pro League l'a annoncé lundi lors de son gala annuel durant lequel elle attribue les récompenses pour la saison écoulée.

La Pro League a décidé de lancer son Hall of Hame à l'automne 2022. Pour être intronisé au Hall of Fame, il faut avoir disputé au moins 75 matchs officiels en première division belge, avoir joué après 1974 (date de création de la Pro League) et ne plus être actif en tant que footballeur professionnel dans aucun championnat. Aline Zeler, ancienne capitaine des Red Flames, inaugure cette récompense. "Personne ne peut nier son importance et sa contribution au football belge", a souligné la Pro League. "Elle est le symbole par excellence de l'énorme croissance du football féminin ces dernières années." Zeler a remporté neuf titres de championne de Belgique avec trois clubs différents : Saint-Trond, le Standard et Anderlecht. Elle a également remporté la BeNELeague avec les Rouches. Elle a totalisé 111 présences en équipe nationale et participé à l'Euro 2017, le premier tournoi international disputé par les Red Flames.

Les dix prochains noms, choisis par les supporters sur base d'une liste établie par un panel d'anciens joueurs, d'entraineurs, de journalistes et d'autres observateurs du football, seront dévoilés durant l'automne. Ensuite, cinq icônes du football belge seront nommés chaque saison par le panel de la Pro League et deux autres seront ajoutées après le vote des fans.

