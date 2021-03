La Gantoise, grâce à un but de Roman Yaremchuk, a battu Ostende 1-0 lundi soir lors du dernier match de la 29e journée (30e effective) du championnat de Belgique de football. Les Buffalos sont dixièmes mais peuvent toujours prétendre au top 4 auquel s'accrochent les Kustboys.

Le match a démarré fort pour le KVO qui a touché le poteau via Robbie D'Haese (6e). Pourtant bien trouvé dans le rectangle, Fashion Sakala a ensuite loupé sa tête (14e). Plus offensifs mais pas efficaces, les Côtiers ont encore heurté la transversale via leur puissant attaquant sénégalais Makhtar Gueye (28e).

Après une tête à bout portant de Roman Bezus, très bien détournée par Guillaume Hubert, les Buffalos ont ouvert le score. Roman Yaremchuk, bien lancé par son compatriote Bezus (1-0, 41e), a vu son goal être validé après l'intervention du VAR.

Au classement, le KVO reste 4e avec 46 points. Les Kustboys d'Alexander Blessin devancent un peloton de huit équipes qui se tiennent en six points, entre Anderlecht (5e, 46 pts) et le Standard de Liège (12e, 40 pts). Les Gantois sont dixièmes (40 pts).

