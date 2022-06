Les deux clubs ont trouvé un accord. Le joueur doit désormais passer des tests physique avec les Mauves.

Le RSC Anderlecht a trouvé un accord avec la LDU Quito pour le transfert de l'attaquant équatorien Nilson Angulo. Le club de Quito l'a confirmé. Le jeune Angulo, âgé de presque 19 ans, passera des tests médicaux en Belgique.

Anderlecht veut retrouver le chemin du succès sous la direction du nouvel entraîneur Felice Mazzu et dans sa recherche de renforts offensifs, Angulo est entré en piste. Les Mauves et le LDU Quito ont déjà trouvé un accord.

Angulo va venir en Belgique pour effectuer des tests médicaux en attendant un accord définitif. "Nous sommes confiants pour ce transfert", peut-on lire dans un tweet du club de football équatorien. "Ce transfert international est un grand pas en avant pour Nilson sur le plan personnel, familial et professionnel."

