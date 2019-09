Malgré une cinquième défaite, Anderlecht n'est pas en crise. Certains employés à Neerpede s'en étonnent.

Le making of de l'affiche montrait qu'Anderlecht tâtonnait encore. Quelques heures avant le coup d'envoi, à l'entraînement des Espoirs à Neerpede, on pouvait apercevoir, notamment, Kemar Roofe, Kenny Saief, Albert Sambi Lokonga, Peter Zulj, Knowledge Musona et Thierry Lutonda. Pas de trace de Samir Nasri. Cette séance a montré que Roofe aurait encore besoin de temps pour être tout à fait en forme et qu'une première apparition en Espoirs le lundi n'était pas à l'ordre du jour. Vincent Kompany et Simon Davies annoncent habituellement les noms des joueurs qui doivent se présenter en Espoirs le lundi midi, dans un groupe WhatsApp qui concerne tous les entraîneurs des noyaux A et B.

...