Pourquoi le parcours du tonitruant Lamkel Ze est loin d'être un long fleuve tranquille

Depuis son arrivée à l'Antwerp, Didier Lamkel Ze alterne entre le chaud et le froid, le génial et l'incompréhensible. Branché sur courant alternatif, capable de sautes d'humeur, de bagarres, mais aussi de qualifier et d'éliminer son équipe dans la même minute, le Camerounais de 23 ans garde pour l'instant les faveurs de ses dirigeants. Retour psychanalytique sur le parcours d'un Lion définitivement indomptable.

Lamkel Ze : un cas(se-tête) à l'Antwerp. © photo getty