Les deux candidats au titre vont s'affronter à deux reprises en cinq jours. Le tournant du championnat ?

En cinq jours, les deux candidats au titre se regarderont deux fois dans les yeux. Si l'Union remporte ses deux duels contre le FC Bruges, elle sera championne dès mercredi soir. Le Club doit profiter de cette double confrontation pour porter un coup (presque) fatal à son rival. Si les Blauw en Zwart réalisent un 4 sur 6, ils pourraient virer en tête dans ces Playoffs des Champions, puisque l'avance de trois points de l'Union est en fait de 2,5.

Les deux formations devront faire preuve d'efficacité pour émerger. Quel duo prendra le dessus ? Le duo recomposé Dante Vanzeir et Deniz Undav ou la jeune paire formée par Charles De Ketelaere et Noa Lang ?

Lors de son premier duel contre les Bruxellois, Alfred Schreuder avait dû procéder à des ajustements tactiques après la mi-temps. Il avait remplacé son capitaine Ruud Vormer par Eder Balanta, après avoir été surpris par les capacités de course du "numéro 6 de l'Union", Casper Nielsen.

Ce dimanche, le discret technicien néerlandais sera mieux armé pour le duel, même si la grave blessure de Mats Rits est évidemment un gros coup dur. Schreuder pourrait bien choisir de renforcer son milieu de terrain avec une paire Balanta-Denis Odoi qui permettrait à Hans Vanaken de jouer un peu plus haut sur le terrain et de mieux utiliser sa force d'infiltration dans les seize mètres.

Felice Mazzu, s'est déjà imposé sur la pelouse du Jan Breydel stadion dans sa carrière. C'était en janvier 2019 lorsque Charleroi l'avait emporté 0-1. Qu'en sera-t-il ce dimanche après-midi dans un Parc Duden plein comme un oeuf ? Nous avons déjà hâte d'y être !

