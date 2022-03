Le coup d'envoi de ce match amical sera donné à 18h à Dublin.

La Belgique jouera ce match sans ses cadres ayant plus 50 sélections au compteur, ce qui permettra sans doute de tirer des conclusions plus intéressantes quant à la qualité globale du noyau diabolique. Pour Roberto Martínez, c'est l'occasion idéale de voir à l'oeuvre les "Diables rouges du futur" dans un contexte où ils seront plus livrés à eux-mêmes. Un certain nombre de joueurs ont annoncé dans les médias qu'ils souhaitaient se montrer à l'entraîneur. Leandro Trossard espère jouer à son poste favori d'ailier gauche, Charles De Ketelaere a annoncé qu'il voulait marquer des points pour aller à la Coupe du monde et Simon Mignolet est venu défendre son statut de première doublure de Thibaut Courtois, malgré la naissance récente de son deuxième fils Vin.

Martínez sera impatient de jouer dans l'Aviva Stadium de Dublin, qui compte 50 000 places. Ce qui donne de l'espoir pour ce match, c'est que l'Irlande essaie d'adopter un nouveau style : plus de kick-and-rush, mais un football soigné. Le fait que l'Irlande ne soit que 49e au classement de la FIFA ne garantit pas une promenade de santé aux Belges. La Macédoine du Nord est à la 67e place et l'Italie s'est rendue compte que cela ne signifiait pas grand chose...

La Belgique jouera ce match sans ses cadres ayant plus 50 sélections au compteur, ce qui permettra sans doute de tirer des conclusions plus intéressantes quant à la qualité globale du noyau diabolique. Pour Roberto Martínez, c'est l'occasion idéale de voir à l'oeuvre les "Diables rouges du futur" dans un contexte où ils seront plus livrés à eux-mêmes. Un certain nombre de joueurs ont annoncé dans les médias qu'ils souhaitaient se montrer à l'entraîneur. Leandro Trossard espère jouer à son poste favori d'ailier gauche, Charles De Ketelaere a annoncé qu'il voulait marquer des points pour aller à la Coupe du monde et Simon Mignolet est venu défendre son statut de première doublure de Thibaut Courtois, malgré la naissance récente de son deuxième fils Vin.Martínez sera impatient de jouer dans l'Aviva Stadium de Dublin, qui compte 50 000 places. Ce qui donne de l'espoir pour ce match, c'est que l'Irlande essaie d'adopter un nouveau style : plus de kick-and-rush, mais un football soigné. Le fait que l'Irlande ne soit que 49e au classement de la FIFA ne garantit pas une promenade de santé aux Belges. La Macédoine du Nord est à la 67e place et l'Italie s'est rendue compte que cela ne signifiait pas grand chose...