Pourquoi Anderlecht aurait bien besoin d'un buteur (analyse)

Après six journées, Anderlecht a enfin remporté sa première victoire. Au détriment du leader du championnat, le Standard. Plus que jamais, les Bruxellois sont à la recherche d'un véritable buteur. Dans la lignée de Lukasz Teodorczyk et d'Aleksandar Mitrovic.

Isaac Kiese Thelin au duel avec Merveille Bokadi. Le Suédois est trop gentil. Il n'a pas le profil d'un tueur. © BELGAIMAGE