Waasland-Beveren reprendra l'appellation SK Beveren à partir de la saison 2022-2023 en 1B Pro League, a annoncé le club waeslandien mardi dans un communiqué.

Les dirigeants de Waasland-Beveren ont conclu lundi soir un accord avec le KSK Beveren, club créé par des supporters après la faillite du SK Beveren, pour une collaboration entre les deux entités. "Outre la coopération, l'accord contient un règlement définitif, d'une part, sur le matricule 2300 et, d'autre part, sur les droits relatifs à l'utilisation du nom et du logo de (K)SK Beveren", peut-on lire dans le communiqué.

Dès la saison prochaine, Waasland-Beveren jouera donc sous le nom de SK Beveren en gardant le matricule 4068 du Red Star Waasland. Le KSK Beveren garde lui son nom mais jouera avec le matricule 2300 qui appartenait au SK Beveren.

Les deux clubs joueront aussi avec l'ancien logo du SK Beveren. Les deux clubs se sont également engagés à un rapprochement pendant, au moins, les cinq prochaines années avec le but de former un jour un seul et même club sous le matricule 2300 avec les anciennes couleurs et le logo du SK Beveren.

Champion de Belgique en 1979 et 1984, le SK Beveren a fait faillite en 2010, fusionnant ainsi avec le Red Star Waasland pour devenir Waasland-Beveren. Le club a accédé à la D1A lors de la saison 2012-2013 avant de basculer en D1B au terme de la saison 2020-2021.

