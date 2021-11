Thorgan Hazard a été testé positif au Covid-19 ce lundi. Placé en isolement, le joueur du Borussia Dortmund n'effectuera pas le voyage à Lisbonne pour défier le Sporting mercredi en Ligue des Champions, a annoncé le BVB lundi.

Thorgan Hazard a encore disputé 90 minutes de la rencontre entre Dortmund et Stuttgart (2-1) samedi en Bundesliga. "Il n'a eu aucun contact avec l'équipe, ni dimanche ni lundi, et s'est directement placé en quarantaine", ont précisé les Borussen dans leur communiqué.

"Tous les membres de l'équipe et de l'encadrement étant totalement vaccinés ou rétablis, aucune autre mesure d'isolement n'est nécessaire", a encore ajouté le club allemand. Thorgan Hazard manquera aussi le match de championnat à Wolfsburg samedi mais espère pouvoir revenir le 4 décembre à l'occasion du duel au sommet contre le Bayern Munich. C'est le deuxième Diable Rouge positif en l'espace de quatre jours après Kevin De Bruyne, testé positif en Belgique dans la foulée de la fenêtre internationale. Buteur contre l'Estonie le 13 novembre avec la Belgique, Thorgan Hazard a marqué 4 buts en 14 matches cette saison pour le BVB.

L'équipe de Thomas Meunier et Axel Witsel jouera un match crucial pour la qualification contre le Sporting. En effet, les deux clubs partagent la 2e place avec 6 points. L'Ajax est loin devant (12) et Besiktas derrière (0). Ce forfait est un coup dur pour Marco Rose, déjà privé d'Erling Haaland, Giovanni Reyna, Marius Wolf et Youssoufa Moukoko sur le plan offensif. Derrière, Mats Hummels est suspendu.

Thorgan Hazard a encore disputé 90 minutes de la rencontre entre Dortmund et Stuttgart (2-1) samedi en Bundesliga. "Il n'a eu aucun contact avec l'équipe, ni dimanche ni lundi, et s'est directement placé en quarantaine", ont précisé les Borussen dans leur communiqué. "Tous les membres de l'équipe et de l'encadrement étant totalement vaccinés ou rétablis, aucune autre mesure d'isolement n'est nécessaire", a encore ajouté le club allemand. Thorgan Hazard manquera aussi le match de championnat à Wolfsburg samedi mais espère pouvoir revenir le 4 décembre à l'occasion du duel au sommet contre le Bayern Munich. C'est le deuxième Diable Rouge positif en l'espace de quatre jours après Kevin De Bruyne, testé positif en Belgique dans la foulée de la fenêtre internationale. Buteur contre l'Estonie le 13 novembre avec la Belgique, Thorgan Hazard a marqué 4 buts en 14 matches cette saison pour le BVB. L'équipe de Thomas Meunier et Axel Witsel jouera un match crucial pour la qualification contre le Sporting. En effet, les deux clubs partagent la 2e place avec 6 points. L'Ajax est loin devant (12) et Besiktas derrière (0). Ce forfait est un coup dur pour Marco Rose, déjà privé d'Erling Haaland, Giovanni Reyna, Marius Wolf et Youssoufa Moukoko sur le plan offensif. Derrière, Mats Hummels est suspendu.