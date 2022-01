La semaine dernière, le club germanophone comptait encore 14 positifs dans son noyau qui s'est vu renforcer avec les venues de Konstantelias du PAOK Salonique et d'Alloh qui évoluait au sein de l'équipe réserve du PSG.

Ioannis Konstantelias (PAOK Salonique) et Teddy Alloh (Paris Saint-Germain) sont tous les deux prêtés jusqu'à la fin de la saison à Eupen, a annoncé le club de D1A jeudi.

Konstantelias, 18 ans, évolue au poste de milieu offensif et a disputé deux rencontres de championnat grec et deux de Conference League cette saison avec le PAOK. Il compte également une sélection avec l'équipe nationale U19 grecque.

Alloh, qui fêtera ses 20 ans dimanche, a lui été formé au Paris Saint-Germain où il a intégré l'équipe première cette saison. Le Franco-Ivoirien peut évoluer à la fois comme latéral gauche ou ailier gauche. Il s'agit des deuxième et troisièmes recrues du club germanophone sur ce mercato hivernal après l'arrivée de Torben Müsel, prêté par Mönchengladbach.

Lire aussi: Torben Müsel débarque à Eupen en provenance du Borussia Mönchengladbach

Plus que quatre positifs au covid alors que le club a en recensé jusqu'à 16

Eupen ne compte plus que quatre cas positifs au coronavirus au sein de son effectif, a annoncé jeudi le club germanophone. La semaine dernière, le club avait recensé 16 cas positifs, dont 14 joueurs.

"Le nombre d'infections au Covid au sein de la KAS Eupen a nettement diminué. La série actuelle de tests PCR, effectuée ce mercredi 19 janvier, n'a révélé plus que 4 résultats positifs pour le groupe des joueurs et le staff", a écrit Eupen dans un communiqué. La semaine dernière, les Pandas avaient été fortement touchés par le coronavirus avec 16 cas positifs, dont 14 joueurs.

Cependant, la Pro League avait refusé le report de la rencontre face au Cercle de Bruges, où Eupen s'est incliné 0-2. Selon le protocole Covid de la Pro League, un club peut demander le report d'un match si au moins sept joueurs, qui ont au moins 30% de temps de jeu, ou si deux gardiens du noyau A sont testés positifs, ce qui n'était pas le cas des Eupenois. Eupen se rend à Courtrai samedi à 16h15 pour la 23 journée de Jupiler Pro League.

Ioannis Konstantelias (PAOK Salonique) et Teddy Alloh (Paris Saint-Germain) sont tous les deux prêtés jusqu'à la fin de la saison à Eupen, a annoncé le club de D1A jeudi. Konstantelias, 18 ans, évolue au poste de milieu offensif et a disputé deux rencontres de championnat grec et deux de Conference League cette saison avec le PAOK. Il compte également une sélection avec l'équipe nationale U19 grecque. Alloh, qui fêtera ses 20 ans dimanche, a lui été formé au Paris Saint-Germain où il a intégré l'équipe première cette saison. Le Franco-Ivoirien peut évoluer à la fois comme latéral gauche ou ailier gauche. Il s'agit des deuxième et troisièmes recrues du club germanophone sur ce mercato hivernal après l'arrivée de Torben Müsel, prêté par Mönchengladbach. Eupen ne compte plus que quatre cas positifs au coronavirus au sein de son effectif, a annoncé jeudi le club germanophone. La semaine dernière, le club avait recensé 16 cas positifs, dont 14 joueurs."Le nombre d'infections au Covid au sein de la KAS Eupen a nettement diminué. La série actuelle de tests PCR, effectuée ce mercredi 19 janvier, n'a révélé plus que 4 résultats positifs pour le groupe des joueurs et le staff", a écrit Eupen dans un communiqué. La semaine dernière, les Pandas avaient été fortement touchés par le coronavirus avec 16 cas positifs, dont 14 joueurs. Cependant, la Pro League avait refusé le report de la rencontre face au Cercle de Bruges, où Eupen s'est incliné 0-2. Selon le protocole Covid de la Pro League, un club peut demander le report d'un match si au moins sept joueurs, qui ont au moins 30% de temps de jeu, ou si deux gardiens du noyau A sont testés positifs, ce qui n'était pas le cas des Eupenois. Eupen se rend à Courtrai samedi à 16h15 pour la 23 journée de Jupiler Pro League.