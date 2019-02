Pierre François mardi devant la Commission des Finances et du Budget de la Chambre

Pierre François, CEO et membre du panel d'experts de la Pro League, sera entendu mardi par la Commission des Finances et du Budget de la Chambre afin de présenter le point de vue de la Pro League, qui défend les intérêts des clubs professionnels belges de football, en ce qui concerne les avantages fiscaux et sociaux dans le sport de haut niveau.