Il a signé 5 ans. Il vient de Genk après être aussi passé par Malines et Anderlecht.

L'Antwerp s'est renforcé avec l'arrivée de Pierre Dwomoh en provenance du Racing Genk. Dwomoh, 17 ans, a signé un contrat de cinq ans avec les Anversois, a confirmé le Great Old vendredi.

Dwomoh, aussi passé par Malines et Anderlecht, s'entraînait depuis ses 15 ans avec le noyau A du Racing Genk.

La saison dernière, il avait disputé deux rencontres avec les Limbourgeois. Il était monté au jeu lors des matches à domicile contre Courtrai et Zulte Waregem.

