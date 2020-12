Le Standard a mis un terme à sa collaboration avec l'entraîneur Philippe Montanier. Le directeur général du Standard Alexandre Grosjean l'a annoncé lors de l'interview d'après-match au micro d'Eleven Sports, samedi, après la défaite 1-2 contre Saint-Trond.

Le Standard a concédé samedi une quatrième défaite de suite. Les Liégeois, qui n'ont plus gagné depuis le 1er novembre (1-0 contre Ostende), restent sur huit matchs sans victoire. Ils occupent la 11e place du championnat avec 25 points.

"Je viens d'annoncer à Philippe Montanier la fin de notre collaboration", a expliqué Grosjean. "Vous imaginez bien qu'après huit rencontres sans victoire et quatre défaites de suite, dont les deux dernières à chaque fois contre la lanterne rouge, ce n'est plus tenable. Je viens de le lui annoncer, ainsi qu'à son adjoint." "On savait que la situation était compliquée", a poursuivi Grosjean.

"On voulait se donner toutes les chances de pouvoir passer cette crise, qui était latente et est devenue de plus en plus importante. On avait déjà décidé que si le match de ce soir n'était pas concluant, on allait mettre un terme à la collaboration car ce n'était plus possible. Quatre défaites consécutives, on ne peut pas accepter un bilan pareil. Ce n'est pas l'échec du coach uniquement bien entendu, c'est un échec collectif. On gagne ensemble, on perd ensemble, mais on doit prendre des décisions qui ne sont pas les plus agréables, on doit tenir compte de plein de paramètres et c'est la décision que nous avons prise."

Le Standard reprendra donc le 4 janvier, après une courte trêve hivernale, avec un nouvel entraîneur. "On va s'atteler à la succession de Montanier le plus rapidement possible", a poursuivi le directeur général. "Nous, nous allons nous voir dès demain pour pouvoir avancer dans ce dossier. Nous avons pris quelques contacts, mais pour le moment c'est encore beaucoup trop tôt pour pouvoir annoncer quoique ce soit."

Montanier, 56 ans, était arrivé au Standard en début de saison. Le bilan du Français est de 10 victoires, 8 partages et 10 défaites, toutes compétitions confondues.

Le Standard a concédé samedi une quatrième défaite de suite. Les Liégeois, qui n'ont plus gagné depuis le 1er novembre (1-0 contre Ostende), restent sur huit matchs sans victoire. Ils occupent la 11e place du championnat avec 25 points. "Je viens d'annoncer à Philippe Montanier la fin de notre collaboration", a expliqué Grosjean. "Vous imaginez bien qu'après huit rencontres sans victoire et quatre défaites de suite, dont les deux dernières à chaque fois contre la lanterne rouge, ce n'est plus tenable. Je viens de le lui annoncer, ainsi qu'à son adjoint." "On savait que la situation était compliquée", a poursuivi Grosjean. "On voulait se donner toutes les chances de pouvoir passer cette crise, qui était latente et est devenue de plus en plus importante. On avait déjà décidé que si le match de ce soir n'était pas concluant, on allait mettre un terme à la collaboration car ce n'était plus possible. Quatre défaites consécutives, on ne peut pas accepter un bilan pareil. Ce n'est pas l'échec du coach uniquement bien entendu, c'est un échec collectif. On gagne ensemble, on perd ensemble, mais on doit prendre des décisions qui ne sont pas les plus agréables, on doit tenir compte de plein de paramètres et c'est la décision que nous avons prise." Le Standard reprendra donc le 4 janvier, après une courte trêve hivernale, avec un nouvel entraîneur. "On va s'atteler à la succession de Montanier le plus rapidement possible", a poursuivi le directeur général. "Nous, nous allons nous voir dès demain pour pouvoir avancer dans ce dossier. Nous avons pris quelques contacts, mais pour le moment c'est encore beaucoup trop tôt pour pouvoir annoncer quoique ce soit." Montanier, 56 ans, était arrivé au Standard en début de saison. Le bilan du Français est de 10 victoires, 8 partages et 10 défaites, toutes compétitions confondues.