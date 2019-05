Philippe Clement: "un choix difficile, mais la tentation de relever le défi a primé"

Sincère ou non, Philippe Clement avait dit dès que Genk a été sacré champion et même avant, qu'il allait devoir effectuer un choix très difficile entre la poursuite de son parcours à la tête de l'équipe limbourgeoise, et un retour à Bruges qui s'était séparé de lui lors du départ de Michel Preud'Homme. Chacun connaissait pourtant la réponse. Même s'il l'a répété mercredi en conférence de presse à Zedelgem, lors de ses débuts officiels de nouveau T1 du Club Bruges...

