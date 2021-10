Demain, les Brugeois recevront les Cityzens de Kevin De Bruyne dans le cadre de la 3e journée de Ligue des Champions.

Le Club Bruges affronte Manchester City mardi dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des Champions. "C'est l'une des deux meilleures équipes du monde avec le Bayern Munich en ce moment", a confié l'entraîneur brugeois Philippe Clement lundi en conférence de presse.

Bruges aborde cette rencontre avec 4 points au compteur, après son partage 1-1 contre le Paris Saint-Germain et sa victoire 1-2 à Leipzig, ce qui lui vaut de devancer City (3 points) au classement du groupe. "Nous avons réussi de très belles prestations, désormais beaucoup de gens savent que Bruges peut faire des prestations de ce niveau. Nous essayerons de répéter cela demain, mais City c'est un cran encore plus haut que le PSG je pense."

Pour obtenir quelque chose mardi, Clement sait que son équipe devra être "super efficace". "Nous n'aurons pas 20 opportunités", prévient Clement. L'entraîneur brugeois sent que son équipe est "prête pour un nouvel exploit. Il y a beaucoup d'envie, mais il faut être réaliste. Nous sommes dans une autre dynamique qu'en championnat ou en Coupe de Belgique, où nous sommes toujours favoris. Les grandes stars sont en face. Nous croyons dans nos qualités, tout est possible dans chaque match. Mais la qualité ainsi que les circonstances doivent être là."

