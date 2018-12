Philippe Clement lauréat du Trophée Raymond Goethals

Philippe Clement a débuté sa carrière d'entraîneur au Club de Bruges, où il a successivement dirigé les espoirs (2011-2012) avant d'assurer un interim (2012) et d'être nommé adjoint (2012-2017). En juillet 2017, il a quitté le club brugeois pour rejoindre Waasland-Beveren, où il resta 22 matches avant de regagner le Racing Genk. Cette saison, les Limbourgeois proposent un football offensif et attractif, ce qui leur vaut la première place du championnat. Clement recevra, dès son arrivée au stade Edmond Machtens, le prix des mains de Basile Boli, ancien défenseur central international français (45 sélections) de l'Olympique de Marseille dont le but de la tête contre l'AC Milan, en finale, le 26 mai 1993 à Munich, a permis à Raymond Goethals d'être encore aujourd'hui le seul entraîneur belge vainqueur de la Ligue des champions.

Premier trophée pour Philippe Clement en tant qu'entraîneur

C'est le huitième lauréat différent en autant d'éditions. Eric Gerets, alors sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc, a ainsi été le premier lauréat en 2011. Peter Maes (Lokeren) lui a succédé en 2012, Francky Dury (Zulte Waregem) en 2013, Marc Wilmots (Diables Rouges) en 2014, Hein Vanhaezebrouck (La Gantoise) en 2015, Michel Preud'Homme (Club Bruges) en 2016, et Felice Mazzu (Sporting de Charleroi) en 2017.

Raymond Goethals, décédé le 6 décembre 2004, est considéré comme le meilleur entraîneur belge de l'histoire. Il fait partie de la lignée rare des coaches qui ont réussi partout. Molenbeekois pure souche, Raymond Goethals n'a jamais entraîné le club de la commune. Mais il a effectué sa carrière de joueur comme gardien du Daring, et a assisté jusqu'à sa mort à quantité de matches au Stade Edmond Machtens.