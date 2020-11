L'entraîneur du Club de Bruges, Philippe Clement, souhaite que son équipe ne se cache pas dans le match de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund au stade Jan Breydel, mercredi soir (21 heures).

"Dortmund est clairement la meilleure équipe de notre groupe", a déclaré Clément lors de la conférence de presse de la veille du match. "Mais nous devons essayer d'avoir le ballon demain et de jouer au foot."

Simon Deli était absent mardi matin lors de la dernière séance d'entraînement avant la confrontation contre le Borussia. Le défenseur ivoirien a dû subir un nouveau test du coronavirus. "Je suis entraîneur, pas médecin", a déclaré Clement. "Le résultat du nouveau test ne sera probablement pas connu avant demain. Je travaille avec les gars qui sont disponibles. Si je dois m'occuper de tous les cas, nous ne serons pas prêts pour le match. Je verrai qui est disponible demain".

Deli était suspendu lors de la première journée de la Ligue des Champions contre le Zénith Saint-Pétersbourg (victoire 1-2), l'Ivoirien avait été remplacé par Federico Ricca. L'Uruguayen a été blessé au pied lors de ce match. "Contre l'OHL, il a joué avec une injection. Mais après cela, il a souffert encore plus", a déclaré Clement. "C'est une vilaine blessure. Mais si Deli n'est pas disponible, Ricca sera sur le banc avec une injection car alors nous n'avons pas assez de défenseurs".

Le Borussia Dortmund a beaucoup de qualité, avec outre les Diables Rouges Thomas Meunier, Axel Witsel et Thorgan Hazard, l'ailier anglais Jadon Sancho et l'attaquant norvégien Erling Haaland, absent samedi en raison de problèmes de genou contre Armenia Bielefeld (victoire 0-2) et incertain. "Un bon résultat est toujours de gagner. Mais un match nul contre Dortmund peut aussi être un bon résultat", a déclaré Clement.

"Dortmund est clairement la meilleure équipe de ce groupe. La Lazio a gagné contre eux. Mais si vous avez regardé ce match, vous savez que Dortmund était la meilleure équipe. Le Borussia a beaucoup de qualités footballistiques, dans toutes les lignes. C'est une équipe qui veut le ballon et qui presse l'adversaire en défense. Contre la Lazio, ils avaient plus de 60 % de possession de balle, contre le Zénith près de 70 %. Nous devons essayer d'avoir le ballon et de jouer au football. Parce que si vous ne faites que reculer, alors peut-être qu'une fois sur 20 vous pourrez avoir une journée très heureuse".

Samedi, Clement était furieux après que le Club a cédé un avantage de deux buts contre Malines. "Je crois en mes gars, en ce que mes joueurs peuvent faire. Alors on ne peut jamais s'effondrer aussi profondément que samedi. Le lendemain, nous avons eu une bonne discussion en groupe, ma colère avait alors disparu. Il y a peut-être eu un peu d'agitation autour, parce que je ne me fâche pas facilement. A l'entraînement, j'ai vu une bonne réaction", a conclu Clement.

Le Club de Bruges partage avec la Lazio Rome la tête du groupe F avec 4 points sur 6. Lors de la première journée, le champion de Belgique s'est imposé 1-2 au Zénith Saint-Pétersbourg. Il y a une semaine, le Club Bruges a fait match nul 1-1 contre la Lazio au stade Jan Breydel. Dortmund a marqué trois points dans ses duels avec la Lazio (défaite 3-1) et le Zénith (victoire 2-0).

Il y a deux ans, le Club de Bruges, alors entraîné par Ivan Leko, s'était incliné à domicile 0-1 face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions. En Allemagne, les Brugeois avaient tenu l'équipe de Lucien Favre en échec 0-0.

