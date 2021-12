Peter van der Veen a quitté son poste d'entraîneur du SK Lommel "pour raisons personnelles", a indiqué le club de D1B mardi matin.

"Mon expérience à Lommel a été fantastique mais il est temps pour moi de rentrer aux Pays-Bas et me tourner vers l'avenir", déclare Peter van der Veen sur le site du club limbourgeois.

Le Néerlandais, âgé de 49 ans, était devenu T1 de Lommel l'été dernier. Il était arrivé au club en 2020 comme T2 du coach anglais Liam Manning et avait été nommé T1 à la suite du départ de ce dernier.

Avant d'arriver à Lommel, Van der Veen avait dirigé plusieurs équipes nationales de jeunes néerlandaises dans le passé. Il a remporté le championnat d'Europe 2019 avec les U17 et a atteint les demi-finales de la Coupe du monde. Avant cela, il a travaillé dans l'académie des jeunes de l'Ajax.

Lommel va se mettre à la recherche d'un nouvel entraîneur. En attendant, c'est Luiz Ferreira, l'adjoint de van der Veen, qui sera sur le banc vendredi pour le match face à Waasland-Beveren.

Lommel est 7e et avant-dernier de la D1B avec 15 points en 15 matches, 2 de plus que la lanterne rouge Virton, qui a limogé son entraîneur Christophe Grégoire lundi.

"Mon expérience à Lommel a été fantastique mais il est temps pour moi de rentrer aux Pays-Bas et me tourner vers l'avenir", déclare Peter van der Veen sur le site du club limbourgeois. Le Néerlandais, âgé de 49 ans, était devenu T1 de Lommel l'été dernier. Il était arrivé au club en 2020 comme T2 du coach anglais Liam Manning et avait été nommé T1 à la suite du départ de ce dernier. Avant d'arriver à Lommel, Van der Veen avait dirigé plusieurs équipes nationales de jeunes néerlandaises dans le passé. Il a remporté le championnat d'Europe 2019 avec les U17 et a atteint les demi-finales de la Coupe du monde. Avant cela, il a travaillé dans l'académie des jeunes de l'Ajax. Lommel va se mettre à la recherche d'un nouvel entraîneur. En attendant, c'est Luiz Ferreira, l'adjoint de van der Veen, qui sera sur le banc vendredi pour le match face à Waasland-Beveren. Lommel est 7e et avant-dernier de la D1B avec 15 points en 15 matches, 2 de plus que la lanterne rouge Virton, qui a limogé son entraîneur Christophe Grégoire lundi.