Peter Croonen, président du KRC Genk, tout récent champion de Belgique, a été élu, à l'unanimité, à la présidence de la Pro League, mercredi lors de l'assemblée générale de l'association des 24 clubs professionnels belges qui s'est tenue à Diegem.

Le nouveau président, âgé de 49 ans, siégait au conseil d'administration de la Pro League depuis mars 2018. Il avait eu le bonheur de célébrer le titre national décroché par son club jeudi passé. Le président d'Anderlecht avait relayé son prédécesseur Roger Vanden Stock en juin 2018, mais renonça à cette fonction moins d'un an plus tard, en avril 2019, jugeant qu'un tel cumul de présidences risquait d'être source de conflits d'intérêts, sans compter un important surplus de travail. Il entendait dès lors se concentrer exclusivement sur ses obligations dans son club. Président du Racing Genk depuis 2017, Croonen a impressionné ses collègues par son éthique de travail. Il serait ainsi une sorte de Coucke inversé, oeuvrant principalement en coulisses, mais évitant le plus souvent d'apparaître devant les objectifs des caméras et des appareils photos.