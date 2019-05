Le Racing est rentré gagnant de son déplacement à Gand et reste plus que jamais candidat au titre. Deux ans après avoir accédé à la présidence, Peter Croonen pourrait déjà faire la fête.

Peter Croonen à propos...

...de son rôle à Genk : "J'ai joué un rôle important dans la cohésion du groupe. Nous avons vraiment refusé beaucoup d'argent au cours des deux dernières années car nous étions convaincus que nous avions une bonne équipe. Nous avons aussi trouvé une toute bonne façon de fonctionner ensemble. Tout le monde tire à la même corde. Les résultats nous aident mais la bonne ambiance et le fait que chacun connaisse parfaitement son rôle comptent aussi."

...du titre : "Nous serions très déçus si le titre nous échappait mais la plus grosse erreur serait de se dire que c'est déjà dans la poche. Car nous devons encore aller à Bruges. S'écrouler si près de la ligne d'arrivée, ce serait vraiment regrettable."

...d'un éventuel exode : "Onva s'intéresser à nos joueurs mais peu ont fait leurs valises. Nous avons des accords avec certains joueurs, comme Leandro Trossard, qui pourra partir lorsque le bon club se présentera et fera une proposition correcte. Certains joueurs nous ont dit qu'ils voulaient continuer avec nous et qu'ils vont exploser la saison prochaine. Je crois que nous serons à nouveau très forts."

...de la réputation de Genk : "Genk est très connu. Nous avons une réputation. En Belgique, on ne réalise pas toujours combien de grands noms sont passés par ici ou jouent encore chez nous. Beaucoup de joueurs pourraient aller ailleurs mais ils optent pour Genk. Pas pour un an mais pour plusieurs années. Sander Berge aurait pu partir mais il ne l'a pas fait. Nous offrons un environnement idéal aux jeunes qui veulent passer par une étape que personne ne devrait sauter. Mais tout le monde n'est pas patient. Notre défi, c'est de faire en sorte que ces joueurs-là restent plus longtemps chez nous. Et nous y sommes plutôt bien parvenus ces dernières années. Sander aurait pu partir à chaque mercato mais le fait qu'il joue le titre prouve qu'il était important de rester. Notre objectif est que chaque joueur aille le plus haut possible mais en respectant les étapes intermédiaires."

Par Geert Foutré

