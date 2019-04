Les perquisitions menées mercredi notamment à Anderlecht, au siège administratif du club ainsi qu'au stade, visaient les constructions liées au transfert d'Aleksandar Mitrovic à Newcastle en 2015, selon le parquet fédéral, qui confirme une information avancée par plusieurs médias. Le rôle de Pini Zahavi dans la transaction serait ciblé, mais le parquet n'a pas fait davantage de commentaire, évoquant seulement un agent "très connu".

Le parquet fédéral et le juge d'instruction bruxellois Michel Claise se penchent depuis plusieurs mois sur des pratiques de blanchiment et d'organisation criminelle dans le milieu du football. Des enquêteurs ont dans ce cadre perquisitionné mercredi au Sporting d'Anderlecht, à l'Union belge à Laeken et à Schaerbeek, au siège de One Goal Management, le bureau d'agents qui a géré le transfert du buteur serbe vers l'Angleterre pour un montant de 15 millions d'euros. Cette enquête n'est cependant pas liée à l'opération "mains propres" en cours dans le football belge.