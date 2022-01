Au terme de la soirée à Anvers, c'est Paul Onuachu qui a emporté le Soulier d'or 2021, trophée décerné par le quotidien flamand Het Laatste Nieuws qui récompense le meilleur joueur évoluant dans le championnat belge de football. Charles De Ketelaere a été, quant à lui, élu meilleur espoir de l'année.

Un premier Soulier d'Or pour Paul Onuachu

Principal outsider derrière les deux joueurs du Club de Bruges Charles De Ketelaere et Noa Lang, Onuachu a récolté 311 de ses 333 points lors du premier tour de vote, basé sur les performances du deuxième tour de la saison 2020-2021.

Onuachu, 27 ans, avait terminé meilleur buteur du championnat avec 33 buts, terminant deuxième du championnat derrière le Club de Bruges et remportant la Coupe de Belgique avec Genk. Cette saison, le Nigérian a déjà planté 12 roses en 18 rencontres. En mai dernier, l'attaquant du Racing avait déjà été récompensé du titre de Footballeur Pro de l'Année, récompensant le meilleur joueur de la saison 2020-2021 devant Noa Lang et Raphael Holzhauser (Beerschot). Avec 333 points, Onauchu devance de 61 points Noa Lang qui prend la deuxième place avec 272 points. Charles De Ketelaere, élu Espoir de l'Année pour la 2e fois de rang mercredi soir, prend la troisième place avec 271 unités. Le joueur de l'Union Saint-Gilloise Deniz Undav a récolté le plus de points lors du deuxième tour (234) et échoue au pied du podium. Junya Ito, l'équipier d'Onuachu, complète le top 5 avec 129 points.

Le Soulier d'or féminin revient à Janice Cayman

Cayman, 33 ans, avait inscrit deux buts et distillé deux assists en 11 rencontres de championnat la saison dernière avec Lyon où elle évolue depuis 2019. Elle avait décroché un titre de vice-championne de France et atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions. Cette saison, elle a déjà inscrit deux buts et délivré trois assists en neuf rencontres de championnat. Elle a également inscrit deux buts et donné deux assists en huit rencontres en Ligue des Champions. Cayman, qui compte également 111 sélections avec les Red Flames, remporte le Soulier d'Or féminin pour la deuxième fois de sa carrière après 2017. Avec 260 points, elle s'impose avec un petit point d'avance sur la joueuse du RSC Anderlecht Tessa Wullaert. La tenante du titre Tine De Caigny prend elle la troisième place avec 227 points.

Lukuka, Meilleur Belge à l'étrange pour la 2e fois consécutive

Romelu Lukaku a été élu le Meilleur joueur belge à l'étranger. Kevin De Bruyne arrive en deuxième position tandis que Thibaut Courtois complète le podium.

Lukaku, 28 ans, a brillé en première partie de sa saison en remportant notamment le titre de champion d'Italie avec l'Inter Milan. Le Diable Rouge a compilé 24 buts et 10 assists la saison dernière en Serie A. Il a ensuite inscrit quatre buts lors de l'Euro 2020 où la Belgique a été éliminée en quarts de finale contre l'Italie. L'été dernier, Lukaku a quitté l'Inter Milan pour rejoindre Chelsea où il avait déjà évolué entre 2011 et 2014. Auteur d'un bon début de saison chez les Blues, il a ensuite été freiné par une blessure à la cheville et une contamination au coronavirus. Le meilleur buteur belge de l'histoire a aussi été au centre d'une polémique après avoir exprimé dans une interview à Sky Sports Italia qu'il n'était pas heureux à Chelsea. Une sortie médiatique qui lui a valu une suspension d'un match de la part de Thomas Tuchel, l'entraîneur des Blues, et une amende de 500.000 euros.

Simon Mignolet, Gardien de l'Année pour la 3e année

Mignolet, 33 ans, a joué un rôle important dans la conquête du titre des Gazelles la saison dernière avec notamment 15 clean sheets en 38 rencontres. Cette saison, le portier brugeois s'est cependant montré plus fébrile, commettant quelques erreurs et déjà 26 buts encaissés cette saison. Le Trudonnaire, passé par Sunderland et Liverpool, remporte le titre de Gardien de l'Année pour la troisième année de rang. Avec 585 points, l'éternelle doublure de Thibaut Courtois chez les Diables Rouges devance le gardien de Charleroi Hervé Koffi, aussi passé par Mouscron, deuxième avec 276 points. Le gardien de l'Antwerp Jean Butez termine troisième avec 231 points.

Felice Mazzu élu Entraîneur de l'Année pour la 2e de sa carrière

Felice Mazzu a été élu Entraîneur de l'Année pour la deuxième fois de sa carrière lors du 68e Gala du Soulier d'Or mercredi à Anvers. Mazzu succède à l'ancien entraîneur du Club de Bruges Philippe Clement.

Mazzu, 55 ans, a permis l'Union Saint-Gilloise de retrouver l'élite du football belge après 48 ans d'absence en décrochant le titre de champion en D1B. Cette saison, les Bruxellois ont poursuivi sur l'élan de leur montée et trônent en tête de D1A avec sept points d'avance sur le Club de Bruges, leur plus proche poursuivant. Le Carolo décroche une nouvelle fois le titre d'Entraîneur de l'Année après celui remporté en 2017 lorsqu'il occupait le banc du Sporting de Charleroi. En décembre dernier, il avait aussi remporté le Trophée Raymond Goethals, qui récompense le meilleur entraîneur de l'année en Belgique, un prix qu'il avait aussi remporté en 2017. Mazzu a récolté 438 points, 23 de plus que son dauphin Philippe Clement qui a quitté le Club de Bruges pour Monaco il y a dix jours. L'entraîneur d'Ostende Alexander Blessin termine à la troisième place avec 298 points.

