Paul Mpoku offre magistralement les trois points du Clasico au Standard

Après la défaite, 1-0 à La Gantoise, lors de ses débuts officiels à la tête de l'équipe anderlechtoise, Fred Rutten se voyait proposer un déplacement encore plus difficile, dimanche au Standard, dans le cadre de la 24e journée de la Jupiler Pro League de football. Mais il avait entre-temps fêté une (courte) victoire, 2-1, contre l'AS Eupen, accueilli un renfort présumé de choix avec l'arrivée de Yannick Bolasie (sur le banc au coup d'envoi), et surtout eu l'occasion d'encore mieux connaître ses joueurs et leurs aptitudes.