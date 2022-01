Le milieu de terrain s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec le pensionnaire de D1B. Il avait quitté Charleroi cet hiver.

Selon la DH, Guillaume Gillet va signer un contrat jusqu'à la fin de saison, sans option avec Waasland-Beveren. L'ancien anderlechtois, gentois et carolo s'est entraîné une première fois cette semaine avec le pensionnaire de D1B qui ambitionne clairement un retour parmi l'élite. Cet objectif devrait être atteint que via une place de barragiste pour affronter le 17e de D1A. Pour le titre, il faudrait remonter un handicap de 10 points sur Westerlo, l'autoritaire leader de la série.

Guillaume Gillet venait de rompre son contrat avec Charleroi où il est resté une saison et demi. L'ancien Diable rouge n'est pas le seul gros nom sur les tablettes de Waasland-Beveren puisqu'un autre international belge Kevin Mirallas, lui aussi sans club, est aussi cité comme autre renfort possible au Freethiel.

