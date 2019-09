Le duel entre le Standard et Charleroi dans le cadre de la 9e journée du championnat de Belgique de football a encore été marqué par des incidents (1-1). Dans les arrêts de jeu, l'arbitre Van Driessche a renvoyé temporairement les équipes au vestiaire suite au jet de fumigènes de la part de supporters carolos.

Ryota Morioka (45e+1) a ouvert la marque pour les Zèbres, qui ont terminé à dix suite à l'exclusion de Marco Ilaimaharitra (90e+4). Paul-José Mpoku a égalisé sur coup franc (90e+1). Au classement, le Standard est 2e avec 19 points, un de moins que le Club Bruges. Charleroi (12 points) est 9e. En soirée, Ostende reçoit l'Antwerp.

Les supporters du Standard ont lancé la rencontre en assurant un spectacle pyrotechnique. Sur la pelouse, les deux équipes ont accéléré le rythme dès la première minute avec au menu des duels solides avec le Carolo Modou Diagne averti pour une faute sur Mehdi Carcela (2e). Face à des Zèbres tablant sur le contre, le Standard a pris la possession du ballon à son compte notamment grâce à Carcela, que Ilaimaharitra a aussi arrêté fautivement alors qu'il s'infiltrait dans l'axe (31e). Le milieu rouche a ensuite lancé Mergim Vojvoda dont le centre en direction de Felipe Avenatti a obligé Nicolas Penneteau à intervenir des poings (33e). Samuel Bastien et Mpoku ont également tenté de mettre à mal la défense zébrée. Mais sur une longue transversale de Christophe Diandy, Morioka a inscrit un but que l'arbitre a validé après intervention du VAR pour une possible faute préalable de l'attaquant japonais (45e+1, 0-1).

A la reprise, les Zèbres ont mis le siège devant Arnaud Bodart, qui a bien fermé l'angle sur un tir à bout portant de Nurio (48e). Le public s'est alors fait entendre et le Standard a repris le chemin du but adverse mais Penneteau a de nouveau bien anticipé sur un centre de Vojvoda pour Avenatti (56e). Le Standard poussait et Charleroi a eu la chance de voir une reprise de Zinho Vanheusden heurter la transversale (61e). Les Zèbres étaient bien organisés et sur une perte de balle de Mpoku, Mamadou Fall s'est retrouvé devant Bodart, qui a dévié sa frappe avec l'arrière du pied (76e). Preud'homme a fait monter au jeu Renaud Emond (67e), Aleksandar Boljevic et Selim Amallah (78e) mais c'est Mpoku qui a égalisé sur coup franc (90e+1, 1-1). Suite à ce but, les supporters carolos ont lancé des fumigènes sur le terrain, qui ont obligé l'arbitre à arrêter le match après qu'il a exclu Ilaimaharitra (90e+4). Après une courte pause, les deux équipes ont joué trois minutes stressantes avec un tir à bout portant de Vanheusden dégagé in extremis par Diagne (90e+5).