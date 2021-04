Les Buffalos peuvent encore se qualifier pour les PO2, mais ils pensent déjà à la saison prochaine.

Pour décrocher un billet pour les PO2, La Gantoise doit prendre la mesure de Zulte Waregem. La situation rappelle la trentième journée de la saison 2018-2019, sous Jess Thorup: deux buts de Roman Yaremchuk avaient qualifié Gand pour les PO1. Peu après, l'équipe avait été battue 1-2 par Malines en finale de la Coupe. "C'étaient des moments importants, auxquels je n'assistais pas, mais qui ont montré si nous répondions présents ou pas", commente Hein Vanhaezebrouck. "Cette saison, Eupen nous a aussi éliminés de la Coupe. Tout ce que je peux faire, c'est demander à mes joueurs de rester concentrés et de s'acquitter de leurs tâches." Le Flandrien a décroché trente points sur 57 depuis son intronisation le 4 décembre dernier. Il regrette le manque de résistance mentale et physique de son équipe. Vanhaezebrouck attend également davantage de son capitaine, Vadis Odjidja (32 ans), qui doit impérativement rehausser son rendement. La saison a débuté sans la préparation habituelle de six semaines, ce qui a manifestement eu des effets négatifs sur quelques piliers de l'équipe, comme Giorgi Chakvetadze. Les joueurs ne doivent pas espérer obtenir rapidement des vacances. Afin de combler leur retard d'ici le mois de juin, les plus jeunes ( Mbayo, George, Samoise, Parmentier, Van Daele) vont être astreints à des séances supplémentaires, en compagnie de ceux qui ont peu joué ( De Bruyn, Bukari, Niangbo, Malede, Emeka et Oladoye). Comme la pandémie empêchera probablement le club d'allonger des sommes considérables pendant le mercato, l'entraîneur comptera surtout sur des joueurs en fin de contrat, comme Julien de Sart (26 ans, Courtrai).