La Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) n'a pas accordé de licence pour le football professionnel au KSV Roulers, qui est donc relégué de la Proximus League à la D1 amateurs. Le club l'a annoncé lundi sur son site.

Roulers a dû se battre contre la faillite toute la saison et n'a pas pu remplir les garanties financières demandées par la Commission des licences de l'Union belge de football (RBFA). Il manquait des preuves du paiement des salaires, des assurances, des impôts et des cotisations ONSS. Au Schiervelde, il n'y avait d'ailleurs plus aucun entraîneur diplômé. Conséquence, le club n'avait pas reçu sa licence pour le football professionnel début avril. Après de longues délibérations à la suite du verdict de l'URBSFA, les actionnaires et le conseil d'administration du club ont décidé de donner à Roulers une chance de faire appel devant la CBAS.

Le club de Flandre-Occidentale a défendu son cas par visioconférence jeudi soir et attendait le verdict avec confiance. Finalement, la CBAS n'a pas renversé la décision de la Commission des licences concernant la licence pour la D1B. Par contre, la licence pour la D1 amateurs, qui avait également été refusée en première instance, a été cette fois été accordée. Le club évoluera donc en D1 amateurs la saison prochaine.

La moitié des équipes de D1B sont restées sur le carreau début avril, voyant leur demande de licence refusée par la Commission des licences de l'Union belge de football (URBSFA). Outre Roulers, Lokeren, Virton et Lommel étaient aussi concernés. Lokeren a entre-temps fait faillite alors que Lommel a obtenu le précieux sésame et a officialisé lundi son rachat par le City Football Group, la société propriétaire notamment de Manchester City. Virton attend toujours le verdict.

