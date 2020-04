La Commission des licences de la Fédération belge de football (RBFA) n'a pas accordé de licence à l'Excel Mouscron "suite au doute sur la continuité de l'activité du club", ont annoncé les Hurlus mercredi. Mouscron ira en appel auprès de la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) afin d'obtenir le précieux sésame.

"Depuis quelques mois, l'actionnaire principal, Pairoj Piempongsant souhaitait renforcer la structure du club grâce à l'apport de nouveaux partenaires", a expliqué le club dans un communiqué. "Alors que plusieurs pistes étaient sur le point d'aboutir, la crise sanitaire mondiale a fait péricliter les initiatives de rapprochement avec les nouveaux investisseurs. Notre actionnaire n'était donc pas en mesure de garantir la continuité du club au moment de déposer le dossier de licence étant donné l'incertitude économique ambiante causée par la crise sanitaire qui frappe la planète."

L'Excel Mouscron estime, qu'il est en mesure d'assurer la continuité de l'activité grâce à un budget de crise présenté lors du passage devant la commission des licences. C'est pour cette raison qu'il a décidé de faire appel de la décision.

"Nous sommes confiants sur l'obtention de la licence devant la CBAS en mai", affirment ensemble le président Patrick Declerck et le directeur général Paul Allaerts. "Des pistes sont à l'étude et nous sommes toujours optimistes sur le fait qu'elles pourront aboutir malgré les grosses difficultés engendrées par la crise sanitaire mondiale."

Oud-Heverlee Louvain et le Beerschot ont leur licence pour la D1A

Oud-Heverlee Louvain et le Beerschot, les deux finalistes de la D1B et donc candidats à la promotion, ont reçu leur licence pour la Jupiler Pro League mercredi. Les deux clubs l'ont annoncé mercredi.

OHL et le Beerschot ont reçu tant la licence européenne que la licence professionnelle pour la Belguque (1A et 1B) pour la saison 2020-2021. Les finalistes de D1B ont dû apporter des pièces supplémentaires à leur dossier, mais ont finalement reçu un avis positif du manager des licences Nils Van Brantegem. Mercredi, les deux clubs ont ainsi reçu le feu vert de la Commission des licences.

Lors de la manche aller de la finale pour la promotion en D1A, le Beerschot s'est imposé 1-0. La date de la finale retour n'est pas encore connue. L'Assemblée générale de la Pro League doit se pencher sur la reprise ou non du championnat. Un groupe de travail examine les modalités pour la promotion et la relégation. La chance existe que les deux clubs soient promus dans un championnat de D1A à 18.

