Anderlecht et La Gantoise se sont quittés sur un match nul 0-0 dimanche au Lotto Park dans l'avant-dernière rencontre de la 23e journée du championnat de Belgique de football.

Vincent Kompany décidait d'aligner dès le début Adrien Trebel, titulaire pour la première fois depuis septembre, et Jacob Bruun Larsen, qui fêtait sa première titularisation avec le RSCA.

Le Danois se créait à la 26e minute une des rares occasions de la première période, qui se terminait sur un score de 0-0.

En deuxième mi-temps, Albert Sambi Lokonga y allait d'une frappe enroulée des 20 mètres, mais trouvait Sinan Bolat sur sa trajectoire (58e).

Les Buffalos de Hein Vanhaezebrouck, qui revenait pour la première fois à Anderlecht en tant que coach, répondaient dix minutes plus tard. Laurent Depoitre récupérait le ballon dans la surface mauve, passait à Anderson Niangbo qui servait Osman Bukari, dont l'envoi était dévié par Wellenreuther.

Anderlecht se créait une nouvelle occasion à la 72e minute via Paul Mukairu, qui voyait son envoi passer de peu à côté de la transversale de Bolat. De l'autre côté, Milad Mohammadi se retrouva en position d'ouvrir le score (88e) mais envoyait le cuir de peu à côté de la cage bruxelloise.

Cette rencontre se terminait sans le moindre but. Un partage qui ne fait pas les affaires d'Anderlecht, qui signe un troisième match nul d'affilée. Les Mauves, qui auraient pu s'installer seuls dans le top 4 en cas e victoire, pointent au 5e rang avec 38 points et ne profitent pas de la défaite du Standard à Bruges (3-1) en début d'après-midi. Les Rouches sont 4e avec aussi 38 unités. La Gantoise occupe la 12e position avec 32 points.

La 23e journée se terminera dimanche soir (20h45) par le match Saint-Trond - Cercle de Bruges, important dans la lutte pour le maintien.

