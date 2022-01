L'entraîneur espagnol avait quitté les Metallos voici quelques jours. A Waasland-Beveren, il supervisera les activités sportives du club et en rendra compte aux membres du conseil d'administration.

Quelques jours après son départ de Seraing, où il était entraîneur principal depuis l'aube de la présente saison, l'Espagnol Jordi Condom a été nommé directeur sportif de Waasland-Beveren. Le club de 1B Pro League l'a annoncé mercredi.

Condom, 52 ans, devra "superviser les activités sportives du club et en rendre compte aux membres du conseil d'administration", a expliqué le 2e de D1B dans son communiqué. "Jordi Condom apportera une expérience du football belge à notre club, lui qui a occupé plusieurs postes en D1A et en D1B."

Le technicien, passé par Eupen (2012-2017 puis 2020-2021), Roulers (2018) et Seraing (2021), estime que le club est désormais "dans une partie importante de la saison avec le mercato hivernal. Nous devons nous mettre au travail immédiatement pour soutenir Marc (Schneider, l'entraîneur, ndlr) du mieux possible afin d'être prêt pour la seconde moitié de la saison", a dit Condom, cité par son nouveau club.

Les Lions sont deuxièmes de 1B Pro League avec dix points de moins que Westerlo, qui compte de surcroît un match en retard. Les Waeslandiens reprendront le 23 janvier par un déplacement à Virton.

D'ici là, le club doit normalement partir en Espagne, pour un stage hivernal, le 10 janvier.

