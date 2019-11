La Pro League a annoncé mercredi que dans son prochain album, Panini va retracer cinquante ans d'histoire du football. Dans l'album très épais disponible à partir de vendredi, figurent pour la première fois les vignettes des joueuses de la ligue féminine.

Panini présentera son album anniversaire vendredi mais la Pro League a déjà donné un aperçu de son contenu. L'album est construit selon le même concept, qui a fait ses preuves. La plupart des joueurs du noyau A des 24 clubs ont leur photo, tout comme les coachs. Les collectionneurs doivent également rechercher le logo du club et une photo de groupe de l'équipe. La prochaine édition comprend également une nouveauté. Outre les joueurs de la Jupiler Pro League (1A) et de la Proximus League (1B), les joueuses des six équipes féminines de la Super League seront également présentes.

Pour célébrer le cinquantième anniversaire de cette tradition annuelle, la Pro League et Panini ont élargi l'album. Il retrace 50 ans d'histoire de la première division belge. "La magie des albums Panini enchante les enfants belges, petits et grands, depuis cinquante ans. La fidélité exceptionnelle de la marque italienne envers les clubs de la Pro League en fait le plus ancien partenaire du football professionnel belge", a déclaré Pierre François, CEO de la Pro League.