Le KV Ostende vise une place dans la colonne de gauche la saison prochaine, et, si possible, l'équipe côtière espère se mêler à la lutte pour les playoffs I. C'est ce que le président Frank Dierckens a annoncé mardi, au lendemain du départ du directeur sportif Hugo Broos.

Une saison sportive comme cella jouée cette année par Charleroi et Saint-Trond, c'est l'ambition de Dierckens. "Nous devons pouvoir atteindre la colonne de gauche et pouvoir nous mêler à la lutte pour les playoffs I", a-t-il déclaré.

Cela se fera sans Hugo Broos. Le KVO et l'ancien entraîneur de Bruges et d'Anderlecht ont mis un terme à leur collaboration lundi. Broos ne correspondait pas au nouveau système voulu par les Ostendais. "Il devait y avoir l'un ou l'autre changement à notre structure sportive", a argumenté le président. "Je vais travailler avec des lignes courtes et directes. C'est ainsi que tu peux intervenir rapidement en cas de déraillement."

A la place de Broos, il y aura un comité technico-sportif, sous la direction du président. Un nouvel entraîneur sera nommé, Franky Van der Elst assurant l'intérim sur le banc de touche jusqu'au terme de la saison. Il y a déjà une liste de trois candidats, dont le Norvégien Kare Ingebrigtsen. "Nous discutons avec le Norvégien", a confirmé le CEO Patrick Orlans. Le club veut nommer son nouvel entraîneur dans les dix jours.