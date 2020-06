Le KV Ostende disputera samedi à Varsenare (deuxième provinciale) son premier match de préparation à la nouvelle saison. Trois cents spectateurs seront autorisés à assister à la rencontre, a précisé le KVO sur son site.

Les spectateurs pourront assister au match sous de strictes conditions: acheter le ticket à l'avance; respecter "à tout moment" la distanciation sociale; ne pas boire debout et ne pas demander de photos ou d'autographes aux joueurs. Le port du masque est "fortement recommandé".

Le KVO et Varsenare demandent "avec insistance" que toutes les mesures soient strictement respectées afin d'offrir aux supporters et aux sponsors une expérience en toute sécurité.

Il s'agira de la première rencontre du nouvel entraîneur des 'Kustboys', Alexander Blessin. L'Allemand a succédé au Bosnien Adnan Custovic.

Les spectateurs pourront assister au match sous de strictes conditions: acheter le ticket à l'avance; respecter "à tout moment" la distanciation sociale; ne pas boire debout et ne pas demander de photos ou d'autographes aux joueurs. Le port du masque est "fortement recommandé". Le KVO et Varsenare demandent "avec insistance" que toutes les mesures soient strictement respectées afin d'offrir aux supporters et aux sponsors une expérience en toute sécurité. Il s'agira de la première rencontre du nouvel entraîneur des 'Kustboys', Alexander Blessin. L'Allemand a succédé au Bosnien Adnan Custovic.