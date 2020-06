L'Allemand Alexander Blessin est le nouvel entraîneur du KV Ostende, a annoncé dimanche le club côtier. Blessin, 47 ans, a travaillé ces huit dernières années comme entraîneur des équipes de jeunes du RB Leipzig.

Blessin remplace Adnan Custovic. L'Allemand s'est engagé pour deux saisons, avec option pour une année supplémentaire.

Blessin a rejoint Leipzig en 2012 pour entraîner les équipes de jeunes. Il s'est ainsi occupé des U17 et des U19.

"Nous voulons utiliser un style de jeu basé sur le 'contre-pressing' et le data", a indiqué le président exécutif Gauthier Ganaye. "Après une procédure de recrutement intense, Alexander s'est avéré être le meilleur candidat. Ce style de jeu convient à son ADN et après des discussions approfondies avec lui, je n'ai pu que conclure qu'il transmettra sa passion aux joueurs et remettra le club sur le chemin du succès."

"Je ne peux qu'être reconnaissant pour cette possibilité de devenir entraîneur principal", a déclaré Blessin. "Gauthier m'a expliqué en détail ce nouveau projet: du football offensif avec beaucoup de jeunes, ce que j'ai toujours fait ces huit dernières saisons. Je suis impatient de relever ce nouveau défi. J'ai déjà eu l'occasion de découvrir la ville et le stade et je suis sous le charme. Un stade compact et confortable en bord de mer dans le solide championnat belge. Je suis impatient de débuter la saison."

Blessin prendra la succession d'Adnan Custovic, redevenu entraîneur du KVO le 3 mars, juste avant l'arrêt de la saison en raison du coronavirus. "Je veux remercier Adnan Custovic pour son excellent travail ici", a déclaré Gauthier Ganaye. "Je suis sûr qu'il aura bientôt une nouvelle chance ailleurs, mais nous avons choisi de démarrer un nouveau projet avec un nouvel entraîneur qui est étroitement lié à notre façon de travailler et de jouer au football."

Le club de D1A a été repris le mois passé par Pacific Media Group, Chien Lee, Partners Path Capital et Krishen Sud.

