Le KV Ostende l'a emporté 0-1 dans les derniers insants de la rencontre face à Mouscron lors de la 31e journée de Jupiler Pro League et prend provisoirement 3 points d'avance sur le Sporting d'Anderlecht dans la course au top 4.

En première période, il fallait attendre une vingtaine de minutes pour voir une frappe de Christope Lepoint qui obligeait Guillaume Hubert à s'illustrer (22e). Juste avant la mi-temps, c'était Andrew Hjuslager qui mettait Hervé Koffi à contribution (38e). Dans les derniers instants, Fashion Sakala poussait au fond un corner mal géré par Koffi mais après intervention de l'assistance vidéo, Bert Put décidait d'annuler le but de l'attaquant zambien pour une position de hors-jeu d'Arthur Theate, qui empêchait de la sorte un défenseur d'intervenir (43e).

Sur un terrain difficile, les deux équipes peinaient à se procurer des occasions et s'attendaient à se quitter sur un match nul et vierge mais Makhtar Gueye profitait d'une erreur de Koffi pour offrir une victoire importante aux Ostendais dans les arrêts de jeu de la rencontre (90e+2).

Grâce à cette victoire obtenue in extremis, Ostende conforte pour l'instant sa 4e place, synonyme de Playoffs 1, avec 46 points, soit 3 de plus qu'Anderlecht qui accueille Zulte Waregem dimanche. Mouscron reste 16e et premier relégable avec 30 points, 1 de plus que le Cercle de Bruges qui se déplace à Gand dimanche.

En première période, il fallait attendre une vingtaine de minutes pour voir une frappe de Christope Lepoint qui obligeait Guillaume Hubert à s'illustrer (22e). Juste avant la mi-temps, c'était Andrew Hjuslager qui mettait Hervé Koffi à contribution (38e). Dans les derniers instants, Fashion Sakala poussait au fond un corner mal géré par Koffi mais après intervention de l'assistance vidéo, Bert Put décidait d'annuler le but de l'attaquant zambien pour une position de hors-jeu d'Arthur Theate, qui empêchait de la sorte un défenseur d'intervenir (43e). Sur un terrain difficile, les deux équipes peinaient à se procurer des occasions et s'attendaient à se quitter sur un match nul et vierge mais Makhtar Gueye profitait d'une erreur de Koffi pour offrir une victoire importante aux Ostendais dans les arrêts de jeu de la rencontre (90e+2). Grâce à cette victoire obtenue in extremis, Ostende conforte pour l'instant sa 4e place, synonyme de Playoffs 1, avec 46 points, soit 3 de plus qu'Anderlecht qui accueille Zulte Waregem dimanche. Mouscron reste 16e et premier relégable avec 30 points, 1 de plus que le Cercle de Bruges qui se déplace à Gand dimanche.