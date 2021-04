Mené au score, le KV Ostende a retourné la situation pour l'emporter 1-2 face au Beerschot lors de la 33e et pénultième journée de la phase classique de Jupiler Pro League. Les Côtiers recollent à trois points du Sporting d'Anderlecht.

Les Anversois ouvraient le score rapidement lorsque Loris Brogno, bien lancé par Jan Van den Bergh, trompait proprement Guillaume Hubert (23e). Les Ostendais étaient à deux doigts d'égaliser mais la reprise de Marko Kvasina tombait dans les bras de Mike Vanhamel (31e).

En deuxième période, les Ostendais mettaient la pression pour tenter de rester dans la course aux Playoffs 1. Finalement, Kvasina, malheureux pendant toute la rencontre, finissait par tromper Vanhamel en fin de rencontre (81e). Quelques instants plus tard, Jelle Bataille faisait tourner la situation en reprenant victorieusement de la tête un excellent centre d'Andrew Hjulsager (84e), offrant ainsi la victoire aux Côtiers.

Grâce à ces trois points précieux, les Ostendais (52 points) sont cinquièmes et restent dans la course aux Playoffs 1 en recollant à trois points du Sporting d'Anderlecht, victorieux face à Bruges (2-1) et provisoirement à deux points de l'Antwerp qui affronte Mouscron lundi.

Les hommes d'Alexander Blessin devront l'emporter face au Cercle de Bruges la semaine prochaine et espérer une défaite d'Anderlecht à Saint-Trond ou deux faux pas de l'Antwerp qui reçoit Genk dimanche prochain. Le Beerschot ne pourra pas se louper la semaine prochaine face au Standard s'il veut jouer les Playoffs 2. Les Anversois sont sixièmes de Jupiler Pro League avec 47 points, soit autant que les Liégeois mais avec un seul point d'avance sur Zulte Waregem et La Gantoise et deux de plus que Malines et l'OHL. Seulement trois de ces équipes obtiendront un billet pour les Playoffs 2.

