Sinan Bolat, Laurent Depoitre, Nurio Fortuna, Gianni Bruno et Ibrahima Cissé n'ont pas effectué le déplacement au Portugal avec les Buffalos. Ostende est le cinquième club de l'élite à renoncer à son stage après Eupen, Saint-Trond, Genk et le Standard.

Le KV Ostende devait prendre la direction de l'Espagne et de La Manga mardi matin pour y effectuer son stage hivernal. Le club côtier de D1A a toutefois annoncé lundi annuler son stage en raison de plusieurs tests positifs au coronavirus.

"Des joueurs et des membres du staff technique sont positifs au variant Omicron. Pour endiguer la propagation du virus, il a été décidé d'annuler le stage", a écrit le KVO sur Twitter. Le KVO n'est pas le premier à se résoudre à annuler son stage hivernal. Lundi, le Standard a renoncé à se rendre à Marbella, en Espagne, évoquant aussi l'évolution de la crise sanitaire. Dimanche, Saint-Trond et Genk ont également annulé leur stage en Espagne à cause du variant Omicron du coronavirus. Fin décembre, Eupen avait déjà annoncé ne pas se rendre au Qatar pour son stage hivernal.

Lundi, le Club de Bruges s'est lui envolé en direction de Marbella sans six joueurs testés positifs au coronavirus. Du côté de La Gantoise, partie lundi vers Oliva, a effectué le voyage vers l'Espagne sans cinq joueurs testés positifs au coronavirus : Sinan Bolat, Laurent Depoitre, Nurio Fortuna, Gianni Bruno et Ibrahima Cissé. Malade, mais pas du Covid-19, Christopher Operi pourrait rejoindre le groupe en fin de semaine.

