La rencontre de la 26e journée du championnat de Belgique de football entre Ostende et Genk, prévue samedi soir (20h45), est remise, a annoncé le club côtier une heure avant la partie.

Une partie du terrain du stade ostendais est encore gelée et impraticable. Le match a été reprogrammé au 17 février à 19 heures. Plus tôt dans la soirée, le duel entre Waasland-Beveren et Eupen avait également été reportée pour les mêmes raisons. Cette rencontre a été reprogrammée au mercredi 17 février (à 17h00). Genk est 3e au classement avec 43 points, Ostende 6e avec 39 unités au compteur. (Belga)

