Après Romelu Lukaku, Axel Witsel et Toby Alderweireld, un quatrième Diable rouge va changer de club. Certes Orel Mangala n'est pas un cadre comme les trois cités, mais son départ de la Bundesliga vers l'un des promus de Premier League pourrait peut-être lui offrir un billet d'avion pour le Qatar en novembre prochain.

Orel Mangala a trouvé un accord avec Nottingham Forest. Dans les prochains jours, il s'envolera à destination de l'un des promus en Premier League. Les Reds vont débourser environ quinze millions d'euros pour s'attacher les services du jeune milieu de terrain. Après cinq années, le jeune Belge va refermer les portes de son casier dans le vestiaire du Vfb Stuttgart. Le Diable Rouge, qui a effectué ses débuts contre l'Irlande en mars dernier, est un jeune produit du centre de formation d'Anderlecht.

Orel Mangala est parti très jeune en prêt en Allemagne où il a d'abord commencé à évoluer avec l'équipe U23 du Borussia Dortmund. Il y a remporté le titre. Un an plus tard, le milieu de terrain est définitivement vendu à Stuttgart qui ne dépense que deux millions pour se l'offrir.

Ces dernières années, Mangala est devenu le pivot de l'entrejeu et est l'un des moteurs qui a permis au club historique allemand de retrouver la Bundesliga. Il a eu beaucoup de temps de jeu et s'est imposé comme un titulaire à part entière. Il est maintenant récompensé de cette progression par un transfert en Premier League, le championnat le plus réputé du monde.

A Forest, il retrouvera un international anglais, Jesse Lingard, qui a rejoint récemment le club après être arrivé en fin de contrat du côté de Manchester United. Le natif de Warrington a signé un contrat très lucratif avec d'autres Reds donc, mais moins diaboliques sur le papier. Avant Mangala et Lingard, Forest a également transféré Taiwo Awoniyi, que vous connaissez peut-être de ses périodes àMouscron et à La Gantoise. L'attaquant arrive lui aussi de Bundesliga et plus précisément de l'Union Berlin qui a reçu un chèque de 20 millions en échange.

Un premier appel téléphonique de Roberto Martinez

Il y a deux ans, le sélectionneur national Roberto Martinez avait déjà fait appel à Mangala, mais ce dernier avait rapidement dû quitter le camp de base en raison d'une blessure à la cuisse. Cette année, son retour en équipe nationale fut un succès. Lors des joutes amicales contre l'Irlande et le Burkina Faso en mars dernier, il a reçu du temps de jeu et Martinez s'est montré positif à l'égard des prestations du jeune milieu de terrain. "Je suis très heureux de sa performance. Il a fait une bonne impression à l'entraînement et a ensuite continué lors des matches", expliquait l'Espagnol.

Reste à savoir si nous verrons aussi Orel Mangala dans la liste des 26 joueurs qui devraient normalement s'envoler à destination de la Coupe du monde. Le joueur a déjà affirmé son ambition d'être présent au Qatar en novembre prochain : "La Coupe du monde est un rêve, c'est pour cela que je m'entraîne. Je veux montrer à l'entraîneur que je mérite ma place. J'ai un profil unique dans cette sélection, car je peux jouer à plusieurs postes. J'espère pouvoir contribuer de cette manière."

Ce transfert à Nottingham Forest est peut-être déjà un pas dans la bonne direction. Dans le plus grand championnat du monde, Mangala pourra démontrer dans les mois à venir la valeur ajoutée qu'il pourrait apporter à la sélection belge.

