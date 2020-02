Auteur de trois buts lors des quatre dernières rencontres qu'il a jouées à la pointe de l'attaque du RSC Anderlecht, Antoine Colassin a été opéré aux ligaments de la cheville, lundi à Anvers.

Le joueur namurois de 18 ans, qui a joué les dernières rencontres sous infiltration, ne devrait plus être en mesure de jouer lors de cette fin de saison régulière qui s'achève le 15 mars.Anderlecht est en pleine lutte pour décrocher la 6e place qualificative pour les playoffs 1. Les Mauves sont 9es avec 34 points à 3 unités du champion en titre Genk, actuel 6e. La forme ascendante et le programme de ses cinq dernières rencontres semblent plaider en faveur des hommes de Frank Vercauteren. Ils joueront successivement à Malines (15 février), contre Eupen (23 février), à Waasland-Beveren (29 février), contre Zulte-Waregem (7 mars) et à Saint-Trond (15 mars).