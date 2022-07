Jacques Sys, rédacteur en chef de Sport/Foot Magazine, revient sur le week-end footballistique écoulé. Il reviendra sur le transfert de Charles De Ketelaere qui traîne en longueur, sur la première moyenne du FC Bruges, les belles promesses de Genk et

Le champion en titre, le FC Bruges a battu le Racing Genk de justesse pour sa première de la nouvelle saison.

JACQUES SYS : "Le Club a commencé cette saison comme il a terminé la précédente : en s'appuyant sur les prouesses de Simon Mignolet. Cela en dit assez. Il y avait beaucoup d'obstacles dans le jeu. Brandon Mechele ne parvenait pas vraiment à prendre l'ascendant sur Cyriel Dessers et le milieu de terrain était trop léger avec un Noah Mbamba livré à lui-même et un Ruud Vormer, tout simplement trop lent. L'arrivée de Casper Nielsen risque de faire beaucoup de bien quand on voit la prestation de ce dimanche. Je suppose qu'il sera aligné d'entrée dimanche prochain à Eupen. D'autre part, je vais souligner la nouvelle prestation très aboutie d'Andreas Skov Olsen et la classe de Ferran Jutgla, la nouvelle recrue espagnole. Avec deux passes décisives, il a fait oublier un Charles De Ketelaere qui a refusé de jouer. Une situation qui doit être pénible à vivre. Toute cette agitation autour de son transfert semble le ronger, alors qu'il a toujours fait preuve d'une grande maturité jusqu'à présent dans sa carrière et qu'il a toujours été terre à terre. CDK doit juste rester calme. Ce transfert au Milan AC se réalisera, il faut juste faire preuve de patience. Vous remarquerez que ce n'est pas le seul transfert cet été qui prend du temps pour se conclure. Regardez le soap autour du départ de Robert Lewandowski du Bayern Munich pour le FC Barcelone. Au départ, le "montant du transfert" semblait aussi un problème insurmontable. On connaît la suite et Lewandowski verra désormais l'avenir en blaugrana."

Pour la première officielle de Wouter Vrancken sur le banc, le RC Genk a fait une très forte impression sur la pelouse du Jan Breydel stadion.

JACQUES SYS : " Certainement la première demi-heure, où le Club a été vraiment malmené par son invité du jour. Mais bien sûr, il ne suffit pas de dominer, il faut concrétiser ses occasions. Et Wouter Vrancken, qui avait bien préparé son équipe pour ce duel chez le champion en titre, devrait être un peu plus calme sur la ligne de touche. Comme Carl Hoefkens a réussi à le faire finalement. J'ai trouvé ce dernier beaucoup plus serein que quand il était l'assistant d'Alfred Schreuder. D'un autre côté, il est encore trop tôt pour affirmer qu'il s'agit d'un changement définitif car nous n'avons jamais disputé qu'une seule journée de compétition. Mais quand on entend que les supporters de Courtrai demandent déjà le limogeage de Karim Belhocine et quand on voit que Michael Frey est soudain revenu en grâce en marquant deux fois pour l'Antwerp, alors qu'il semblait devoir se contenter d'un rôle de doublure de Vincent Janssen. Tout va toujours très vite dans le football. C'était d'ailleurs une victoire importante pour le matricule 1 ce week-end, car la crainte demeure que les Néerlandais y mettent trop leur empreinte. J'espère qu'ils s'adapteront au club et que ce ne sera pas l'inverse."

Malgré une saison écoulée catastrophique et un changement de propriétaires, le Standard pourra compter sur plus de 19.000 abonnés. © belga

Qu'est-ce qui vous a le plus surpris à l'occasion de cette première journée de compétition ?

JACQUES SYS : "Les 19 000 abonnements que le Standard a vendus. Même si les supporters disent que le conseil d'administration ne le mérite pas. Mais ils ne veulent pas laisser tomber leur club. Quelle fidélité !"

