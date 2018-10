"On s'attend à une séparation" avec Thierry Henry

"On n'en parle pas avec lui et il évite d'en parler... on lit ce qu'il y a dans la presse, j'espère juste pour lui qu'il trouvera un bon club et qu'il parviendra à s'imposer en tant que coach", a commenté Meunier devant la presse à Bruxelles en plein rassemblement de l'équipe de Belgique, avec Thierry Henry.

"Il y a bien un moment où il va devoir faire son chemin, on s'attend à une séparation mais j'espère qu'il restera encore un petit peu", a conclu le latéral du PSG.

Le nom d'Henry avait été cité du côté de Bordeaux, qui a finalement décidé de remplacer Gustavo Poyet par Ricardo. Alors que Leonardo Jardim est sur la sellette à Monaco, c'est encore le nom d'Henry, formé dans le club de la Principauté, qui revient avec insistance.

Il y a quelques jours, le nom de l'ex-joueur emblématique d'Arsenal et des Bleus était évoqué par la presse anglaise pour diriger Aston Villa, en 2e division anglaise.