On connaît l'emplacement du futur stade de Charleroi

Le futur stade du Pays de Charleroi sera construit à Marchienne-au-Pont (Charleroi) sur la rive gauche de la Sambre, ont indiqué les autorités communales mardi lors d'une conférence de presse. Un parking de 750 places et un autre pour les cars seront aménagés à proximité ainsi qu'un pôle sportif un peu plus à l'est.