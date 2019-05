Olivier Somers (FC Malines) rejette la faute sur le "maître-manipulateur" Veljkovic

Dans sa plaidoirie finale, l'avocat d'Olivier Somers, principal actionnaire du FC Malines, a fait porter l'entière responsabilité sur l'agent de joueurs Dejan Veljkovic mardi lors de la sixième et dernière journée des audiences devant la haute chambre d'appel de la Commission des litiges de l'Union belge de football. Veljkovic est décrit comme un "maître manipulateur, qui a fait entrer dans sa toile des journalistes, des membres du parquet fédéral ainsi que des administrateurs du football". Étonnamment, Thierry Steemans (ancien directeur financier du FC Malines) n'a pas été épargné non plus.

Dejan Veljkovic